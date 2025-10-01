Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Uykusuzluk kazayı getirdi! Tır bariyerlere saplandı

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu’nun 62’nci kilometresinde bir kaza meydana geldi. Bulgaristan plakalı bir tırın bariyerlere çarptığı bildirildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
09:13
|
01.10.2025
01.10.2025
09:13

- ’nun 62’nci kilometresinde meydana gelen kazada, Bulgaristan plakalı bir bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, tırın sürücüsü ve nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bariyerlere ok gibi saplandıktan sonra köprü ayağına çarparak durabildi.

Uykusuzluk kazayı getirdi! Tır bariyerlere saplandı

TIRDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılırken tırda maddi hasar oluştu.

Uykusuzluk kazayı getirdi! Tır bariyerlere saplandı

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metrelik bariyer koptu. İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışının aksamaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü! Tır devrildi, trafik kilitlendi
ETİKETLER
#istanbul
#kaza
#edirne
#tem otoyolu
#tır
#uykusuzluk
#yorgunluk
#Gündem
