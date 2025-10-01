Yıllardır araç sürücülerini bezdiriyor! Marka marka sıkça görülen hatalar ortaya çıktı

MERCEDES'İN OTOMATİK KAPANAN BAGAJ KAPAĞI HAVAYLA ÇARPIŞIYOR

Sıfır 2019 C63 AMG’de otomatik kapanan bagaj kapağı bazen bir engele çarpmış gibi kapanmıyor. Sıcak günlerde daha sık oluyor. Bir kullanıcı şunları söylüyor:

Servise gittiğimde birkaç kez Mercedes'e baktırdım ve mandal mekanizmalarını değiştirmek de dahil olmak üzere her şeyi denediler. Düzgün kapanan bir kapağın çıkardığı tıkırtı sesini duymayı öğrendim, ama bu kadar pahalı bir arabada her zaman çok gereksiz geliyor.