Yıllardır araç sürücülerini bezdiriyor! Marka marka sıkça görülen hatalar ortaya çıktı

Otomobil kullanıcılarının en çok karşılaştığı sorunlar belli oldu. Yapılan araştırmalarda marka marka araç sürücülerini bezdiren teknik sorunlar ortaya çıktı. İşte araçlarda rahatsız edici o sorunlar...
Otomobil piyasasında sıfır otomobiller de dahil olmak üzere birçok kullanılmış otomobillerde teknik hatalar meydana geliyor. Özellikle fabrikadan yeni çıkan sıfır otomobillerde sıkça görülen hatalar müşteri memnuniyetini sarsıyor. Yapılan araştırmalarda günümüzde en çok şikayet edilen araç sorunları ortaya çıktı.
Marka marka araştırma sonuçlarına göre bir BMW X5'e yüklenen Apple CarPlay, Sirius uydu radyosunu devre dışı bırakıyordu. Bir dönem popüler olan 1988 model bir Honda Prelude kırık açılır kapanır farlarla gündeme geliyordu. En sık karşılaşılan hatalardan biri de lastik sanılan ama sızdıran jant sorunu.
İşte jalopnik.com'da yer alan araştırmalara göre marka marka sorunlar:
2007 Toyota Prius’la ilgili sorun, bazen dijital göstergelerin ve gösterge paneli uyarı ışıklarının yanmaması ve bu durumun hız yapma, yakıt bitmesi risklerine yol açması.
Sorunla karşılaşan kullanıcı şunları söylüyor:
Aslında, arabaya bindiğimde ve kapı açıkken kapı açık ışığı yanmadığında uyarı ışıklarını ve göstergeleri yakmak için bir prosedür uygulamam gerekiyor. Bu prosedür, güç düğmesini (frensiz) aksesuar moduna getirmeyi, ardından fren pedalına basıp basılı tutmayı, ardından dokunmatik ekranın üstünde Bluetooth bağlantı durumu göründükten sonra farları açmayı ve ardından bir iki saniye sonra frenler hala basılıyken güç düğmesine basarak hibrit sistemi çalıştırmayı ve göstergelerin yanmasını ummayı içeriyor.
Bir 2019 model bir X5'te Sirius bağlantı sorunu ortaya çıktı. Kullanıcılar ‘’iDrive'ı kapatıp tekrar açılmasını beklemek için ses açma/kapama düğmesini basılı tutmam gerekiyor’’ diyor.
2010 A4 quattro aracında ise kronik olarak iç mekan parçalanıyor, tavan döşemesi sarkıyor. Deri koltuklar çatlıyor. Aracın kullanıcısı araştırmada şunu söylüyor:
Cam/kapıdan hafif bir tıkırtı sesi geliyor. 2010'dan beri beni deli ediyor.
Neredeyse her BMW'de (benimki N54 motorlu bir E60) yağ filtresi yuvasının blokla birleştiği contada yağ sızıntısı olur. Tamir etmezseniz, aksesuar kayışını krank kasnağı/harmonik dengeleyiciye atıp motora büyük hasar verme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bu araçta en çok meydana gelen sorunlardan biri far ampulleri. Ampullerin değiştirilmesi sırasında soket ve kabloların yanma olasılığı fazla.
Sıfır 2019 C63 AMG’de otomatik kapanan bagaj kapağı bazen bir engele çarpmış gibi kapanmıyor. Sıcak günlerde daha sık oluyor. Bir kullanıcı şunları söylüyor:
Servise gittiğimde birkaç kez Mercedes'e baktırdım ve mandal mekanizmalarını değiştirmek de dahil olmak üzere her şeyi denediler. Düzgün kapanan bir kapağın çıkardığı tıkırtı sesini duymayı öğrendim, ama bu kadar pahalı bir arabada her zaman çok gereksiz geliyor.
VW elektrikli koltuklar tamamen kapalı konumda kalmıyor. Araba kapalıyken zamanla yukarı doğru kayıyor bazen neredeyse iki santim kadar. Bu durum en çok 2019 model GLI'mda ve 2003 model Passat'ımda da oluyordu.