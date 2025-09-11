Bahçeli'den 'Suça Sürüklenen Çocuklar' çıkışı! 'Tehdit olarak karşımızda'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'suça sürüklenen çocuklar' ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdit olarak karşımızdadır. İç ve dış ihanet bloğu kuvvet toplamak amacıyla uyguladığı geniş cephe stratejisine kullanıma ve kumanda edilmeye müsait çocukları bulup istismar aparatı olarak dahil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İzmir Balçova'da bir polis karakoluna uzun namlulu silahla saldıran, bu nedenle iradesi, istikbali ve iffeti ele geçirilmiş 16 yaşındaki bir terörist, ayrıca Ankara Pursaklar'da yaşı henüz 15 olan bir şahsın eften püften bir meseleden dolayı işlediği cinayet esasen herkesi ve hepimizi alarma geçirmelidir.

"GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAMALIDIR"

Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Milletimiz olan bitenlerden dolayı derinden kaygılı ve yaralıdır.

"KİMSENİN AVA GİTMEDİĞİ YERDE BİNLERCE AV TÜFEĞİ NASIL TEMİN EDİLDİ"

Kimsenin ava gitmediği yerde, binlerce pompalı av tüfeğinin nasıl temin edildiğinin, hangi izinle taşındığının, neden ulu orta patlatıldığının yeniden ele alınacağı bir hukuk düzeni mutlaka kurulmalıdır. Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın cinayetlerinin yanında İstanbul'da Ahmet Minguzzi, Mersin'de Hira Aygar, Balıkesir'de Ata Emre Akman Ankara'da Hakan Çakır ve Fatih Acacı isimli evlatlarımızın sönen ve söndürülen hayatlarına yenilerinin eklenmemesi için seferberlik ruhuyla harekete geçmek hepimizin boynunun borcudur.