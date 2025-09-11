Doğa Koleji için MEB'den açıklama! Can Holding'den TMSF'ye devrolmuştu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan ve kayyım atanması beklenen Doğa Koleji özel okullarına ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık, okullarda eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini duyurdu.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan "Doğa Koleji" özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.



Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."