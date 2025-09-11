Menü Kapat
TGRT Haber
Eğitim
YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama! Öğrencilerin akıbeti ne olacak?

YÖK, Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Okulun kapatılacağı yönündeki spekülasyonlar da cevap buldu.

YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama! Öğrencilerin akıbeti ne olacak?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:53

Can Holding'e yönelik yürütülen kapsamında holdinge ait İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. Yükseköğretim Kurulu () tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

İLGİLİ HABERLER
Can Holding'e dev operasyon! Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu

"ENDİŞE ETMEYİN" MESAJI

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer buldu: "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

#yök
#eğitim öğretim
#tmsf
#kayyum
#Adli Soruşturma
#can holding
#Can Holding
#İstanbul Bilgi Üniversitesi
#Kesintisiz Fazla Görevi
#Eğitim
