TGRT Haber
25°
Gündem
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Türkiye gündemini sarsan "sahte e-imza" skandalında ilk duruşma bugün görüldü. 199 kişinin sanık olduğu dava, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilerek 10 Ekim'e ertelendi. İşte detaylar...

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
11:30
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
12:42

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan bazılarının sahte kimlik kullanarak kamu görevlilerinin ismiyle e-imza çıkarttığını tespit etmişti.

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

E-imzalarla Üniversite ve kamu kurumlarının sistemine erişen kişilerin, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği, usulsüz diploma düzenlendiği ortaya çıktı. Kişisel bilgileri ele geçiren, usulsüz diploma temin eden, para karşılığı bu diplomaları satın alan ve e-imza düzenleyen firmaların çalışanlarının da arasında olduğu 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

E-İMZA DOSYASINDA TUTUKLULUKLAR DEVAM EDECEK

Dosyaların birleştirilmesine karar verildi. Ancak birleştirme kararına itiraz edildi. Bu sebeple bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü. Mahkeme bu davadan tutuklu olanların, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 10 Ekim'de görülecek.

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi


İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti. Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer aldı.

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi


PADİŞAH TORUNU DA VAR, SAHTE PSİKOLOG DA

Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi.

İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu ise şöyle dedi: "Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Sahte e-İmza davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR

Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarıldı.

