Bartın’da şok kaza: Sivil polise otomobil çarptı!

Bartın-Zonguldak karayolu Pelenkoğlu Üstgeçit yakınlarında, 18 Ekim 2025’te, Narkotik Şube polisi Ö.T., Y.Z.A.’nın kullandığı 35 CG 2929 plakalı otomobili durdurmak istedi. Manevra yapan araç, Ö.T.’ye çarptı.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis Ö.T., ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Y.Z.A. gözaltına alınırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, hastanede Ö.T.’yi ziyaret etti. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.