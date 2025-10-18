Sinop’ta işçi otobüsü yolcu otobüsüne çarptı 12 kişi yaralandı

Sinop-Samsun karayolu Kabalı mevkisinde, 18 Ekim 2025’te, Mehmet Y. idaresindeki 57 S 4046 plakalı işçi otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 HKP 838 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Mehmet Y. ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi ve Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.