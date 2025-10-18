Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

S&P'den Fransa'ya kötü haber: Daha zor günler bekliyor!

S&P Fransa'nın kredi notunu düşürdü. Fransa'nın bütçe durumunun tahminlerin ötesinde kötüleşmesi veya ekonomik büyüme beklentilerinin önemli ölçüde bozulması halinde notun daha da düşeceğine işaret edildi.

S&P'den Fransa'ya kötü haber: Daha zor günler bekliyor!
|
18.10.2025
saat ikonu 00:12
|
18.10.2025
saat ikonu 00:16

Uluslararası kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 'nın kredi notunu "A+/A-1"e düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

DAHA YAVAŞ OLACAK

S&P'den yapılan açıklamada, bu hafta 2026 taslağı parlamentoya sunulmasına rağmen Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin belirsizliğin hala yüksek seviyede olduğu vurgulandı. Bu yıla dair genel kamu bütçe açığı hedefinin Fransa'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 5,4'ü olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, yine de önemli ek bütçe açığı azaltıcı önlemlerin alınmaması durumunda, bütçe konsolidasyonunun daha önce beklenenden daha yavaş olacağının düşünüldüğü kaydedildi.

S&P'den Fransa'ya kötü haber: Daha zor günler bekliyor!

NOT GÖRÜNÜMÜ: DURAĞAN

Genel kamu brüt borcunun 2028'de GSYH'nin yüzde 121'ine ulaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, bu oranın geçen yıl sonunda GSYH'nin yüzde 112'si olduğu anımsatıldı. Açıklamada, sonuç olarak Fransa'nın uzun ve kısa vadeli kredi notunun "AA-/A-1+"dan "A+/A-1"e düşürüldüğü belirtilen açıklamada, not görünümünün de "durağan" olduğu bildirildi.

Fransa'nın bütçe durumunun tahminlerin ötesinde kötüleşmesi veya ekonomik büyüme beklentilerinin önemli ölçüde bozulması halinde notun daha da düşeceğine işaret edildi.

Fransa'nın bütçe açığının tahminlerden hızlı bir şekilde azalması ve ülkede ekonomik büyümenin hızlanmasının da borcun GSYH'ye oranını düşüreceği vurgulanan açıklamada, bu durumda ise ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği kaydedildi.

Geçen ay da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürmüş, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

