Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Zelenski savaşın seyrini değiştirecek Tomahawk için ABD'de! Trump izin verip vermeyeceğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenskiy'nin Rusya savaşı için kritik öneme sahip Tomahawk füzeleri için bulunduğu ziyarette Trump da taleple ilgili niyetini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zelenski savaşın seyrini değiştirecek Tomahawk için ABD'de! Trump izin verip vermeyeceğini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 21:46

lideri , Başkanı ile ek hava savunma sistemlerinin tedarikini görüşmek için Washington'a geldi.

Görüşme öncesi sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Zelenskiy, Washington'a vardığını tüm dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Zelenskiy "Orta Doğu'daki başarılı ateşkesiniz için sizi tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız." dedi.

Zelenski savaşın seyrini değiştirecek Tomahawk için ABD'de! Trump izin verip vermeyeceğini açıkladı

Trump ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşın bitmesini istediğini belirterek Putin ile Macaristan'da yapacağı tahmin edilen görüşmeye ilişkin "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

"ZELENSKİ:PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ"

Zelenski'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız." sözleri dikkat çekti.

"TOMAHAWKLARA İHTİYACIMIZ VAR AMA..."

Trump ise Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceği hakkında konuşarak "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." dedi.

Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zelenskiy, Trump ile görüşmek için ABD'ye geldi! Tomahawk füzeleri, Putin'i ikna etti
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#zelenskiy
#trump
#Savunma Sistemleri
#Tomahawk Füzeleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.