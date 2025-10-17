Zelenski savaşın seyrini değiştirecek Tomahawk için ABD'de! Trump izin verip vermeyeceğini açıkladı

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile ek hava savunma sistemlerinin tedarikini görüşmek için Washington'a geldi.

Görüşme öncesi sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Zelenskiy, Washington'a vardığını tüm dünyaya duyurdu. Ukrayna lideri, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'da basın toplantısında konuşan Zelenskiy "Orta Doğu'daki başarılı ateşkesiniz için sizi tebrik ediyorum. Umarım Ukrayna'da da aynı sonuca varacağız." dedi.

Trump ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşın bitmesini istediğini belirterek Putin ile Macaristan'da yapacağı tahmin edilen görüşmeye ilişkin "Muhtemelen ikili bir görüşme olacak" diye konuştu.

"ZELENSKİ:PUTİN'İ ZORLA MASAYA OTURTMALIYIZ"

Zelenski'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamasında "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız." sözleri dikkat çekti.

"TOMAHAWKLARA İHTİYACIMIZ VAR AMA..."

Trump ise Ukrayna'ya Tomahawk tedarik edilip edilmeyeceği hakkında konuşarak "Tomahawklara ihtiyacımız var. Bu bir problem. Parayı aşan bir konu. Tomahawklara ve Ukrayna'ya gönderdiğimiz pek çok silaha ihtiyacımız var." dedi.

Trump, "Umuyorum ki Tomahawkları göndermemize gerek olmayacak." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...