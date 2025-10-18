Şamil Tayyar: DEM sinir uçlarıyla oynuyor

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Fuat Uğur, Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük gündemdeki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

“DEM'li vekillerin içinden canavar çıkıyor” diyen Gazeteci Şamil Tayyar, DEM Parti’nin sert açıklamalar yapmalarını eleştirdi. Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan’ın “Kürtler KPSS’de yüksek puanı alıyor, atanamıyor. Sorun etnik sorunu değil. Torpil bulmakla alakalı bir sorun var. Kürt dediğin zaman bu çözüm sürecini dinamitlemektir.” dedi.

TAYYAR: DEM SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR

"Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreci" kapsamında DEM Parti’nin daha dikkatli olması gerektiğini paylaşan Tayyar, "Çözümün tarafı gibi gözüken arabulucu misyonu üstlenen DEM sinir uçlarıyla oynuyor." ifadelerini kullandı.