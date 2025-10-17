Nagehan Alçı: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönmesine şaşırmam

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında Gazeteci/Yazar Şamil Tayyar, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Gazeteci/Yazar Fuat Uğur, Habertürk Yazarı Nagehan Alçı ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük gündemdeki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Programın öne çıkan değerlendirmelerinden biri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti’ye geçip geçmeyeceği üzerine Gazeteci Nagehan Alçı'dan geldi.

ALÇI: AK PARTİ'YE DÖNERSE ŞAŞIRMAM

“Davutoğlu eleştirilerine devam ediyor ama yeniden AK Parti'ye dönerse şaşırmam. Ali Babacan'ı daha mesafeli görüyorum. Bu demek değil ki hiç gelmez. Belli olmaz. Ancak CHP ile arasına daha fazla mesafe koyuyor. 6’lı masa sadece dağılmakla kalmadı tersine döndü.”