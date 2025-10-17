Ecogreen Enerji kimin, halka açıklık oranı kaç? Halka arz büyüklüğü belli oldu

Ecogreen Enerji’nin halka arzı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. SPK tarafından onaylanan halka arz sürecinin detayları onaylı izahnameyle birlikte kesinleşecek.

ECOGREEN ENERJİ KİMİN?

Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin tamamı Osman Uğurlu’ya aittir. Şirket, 2020 yılında Osman Uğurlu tarafından kurulmuş ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yenilenebilir enerji üretim tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Ecogreen Enerji, 30 güneş enerjisi, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santralinden oluşan enerji portföyüyle ülke genelinde temiz enerji üretimi yapmaktadır.

Şirket ayrıca biyogaza dayalı en büyük entegre gübre üretim tesisi olan Ecofer Gübre fabrikasını da bünyesinde bulunduruyor. Bu tesis, yüksek kaliteli gübre üretimiyle tarım sektörüne katkı sağlamaktadır. Ecogreen, hibrit santraller dahil olmak üzere yeni enerji projeleriyle toplam 300 MWe kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir.

OSMAN UĞURLU KİMDİR?

1987 yılında Denizli’de doğan Osman Uğurlu, lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Geliştirme ve Pazarlama bölümünde başladı. Daha sonra, State University of New York’a bağlı dünyaca ünlü Fashion Institute of Technology’de eğitimine devam etti ve çift diplomayla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından perakende ve ambalaj sektörlerinde çalışarak yönetim deneyimi kazandı.

Osman Uğurlu, iş hayatına daha sonra aile şirketi Uğurlular Tekstil’de yatırım direktörü olarak devam etti ve burada Başkan Vekilliği görevine yükseldi. 2015 yılında Uğurlular Elektrik A.Ş.’yi kurduktan sonra 2020 yılında tüm enerji şirketlerini Ecogreen Enerji Holding çatısı altında topladı. Halen Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Denizli İhracatçılar Birliği, Denizli Sanayi Odası ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli yönetim görevlerinde yer almaktadır.

ECOGREEN ENERJİ HALKA AÇIKLIK ORANI KAÇ?

Ecogreen Enerji’nin halka açıklık oranı %22,64 olarak belirlendi. Toplamda 110 milyon adet pay halka arz edilecek. Halka arz edilen payların tamamı bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle sunulacak.

Şirketin halka arz fiyatı 10,40 TL olarak açıklandı. Ecogreen Enerji’nin katılım endeksine uygun olup olmadığı ise onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Ecogreen Enerji’nin halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak hesaplandı. Şirketin finansal tablolarına bakıldığında, 2023 yılında 1,2 milyar TL hasılat ve 281,3 milyon TL brüt kar elde ettiği görülüyor. 2022 yılında ise 612 milyon TL hasılat ve 144,5 milyon TL brüt kar açıklamıştı.

2021 yılında 245,7 milyon TL hasılat elde eden Ecogreen Enerji, bu yıl 126,4 milyon TL brüt kar bildirmişti.

ECOGREEN ENERJİ EŞİT DAĞITIM MI, ORANSAL DAĞITIM MI?

Taslak izahnameye göre Ecogreen Enerji halka arzında bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Bu yöntemle bireysel yatırımcılar, talep ettikleri miktardan bağımsız olarak eşit pay dağılımına tabi tutulacak.

Halka arzın kesin tarihi ve dağıtım detayları ise onaylı izahname yayımlandıktan sonra netlik kazanacak. Şirketin sembolü ve katılım endeksi uygunluğu da aynı dönemde açıklanacak.