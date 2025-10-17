Van'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Aşağı Ayazca Mahallesi'nde meydana geldi.

1 ÖLÜ, 19 YARALI!

İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemeleri göre 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü başlatıldı.