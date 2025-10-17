Van'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kategoriler
Van'ın Özalp ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay, Aşağı Ayazca Mahallesi'nde meydana geldi.
İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemeleri göre 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü başlatıldı.