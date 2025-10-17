Menü Kapat
18°
 Selahattin Demirel

Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında karar çıktı

6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında karar çıktı. İnşaat mühendisi ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri öne sürülen 2 kişi "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17.10.2025
17.10.2025
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ’nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi’nde bulunan Tutar Yapı Sitesi C Blok ile ilgili davada sitenin mühendisi Cüneyt Akkaya ile binada tadilat yaparken kolonları kestikleri iddia edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında karar verildi.

Adana 7. Ağır Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, sanıkları "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında karar çıktı

Suçun bilinçli taksirle işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 18 yıla çıkardı, ardından iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıla düşürdü. İnşaat mühendisi Cüneyt Akkaya’ya ayrıca 2,5 yıl meslekten men cezası verildi.

"ASLA YAPTIKLARININ KARŞILIĞI DEĞİL"

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Gülsüm Özdoğru, "Osman Baloğlu yönünden Bekir Baloğlu yönünden ve Cüneyt Akkaya yönünden de 15'er yıl hapis cezası çıktı. Hepsi de bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılandı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Adana'da 63 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi davasında karar çıktı

Suçluların cezasını alması için elimizden geleni yaptık. 15 yıl asla ve asla yaptıklarının karşılığı değil. Bu iş burada bitmedi. Tutuklu yargılanacaklar ve biz bu ülkede bir sonraki depremlerde insanlar ölmeyene kadar mücadeleye devam edeceğiz ederim. Sanıkların hiçbirinde de pişmanlık yok. Tek bir kelimeyle özür dilemediler.

İlk celse ilk tutuklu olarak yargılandıkları celseden son celseye bugüne kadar yaptıklarını inkar etti. Ama mahkeme böyle takdir etti. Biz bu insanların müebbet defalarca kez müebbet hapis cezası alana kadar hukuk mücadelemizi devam edeceğiz" diye konuştu.

