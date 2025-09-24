Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Yaşam
 Özge Sönmez

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli

Samsun'da Türk mühendis tarafından geliştirilen ve ilk kez tatbikatta kullanılan cihaz hayati öneme sahip. Yıkılan binaları saniyeler içinde bildiren ve enkaz altında kalan vatandaşlarla iletişim kurma imkanı sunan cihazın yangın tüpü gibi zorunlu olması gerektiği belirtildi.

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli
IHA
24.09.2025
24.09.2025
AFAD tarafından Samsun'da yapılan tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Türk mühendis Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Geçin tarafından geliştirilen "Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi" ilk kez denendi. Yıkılan binaları 120 saniyede tespit edebilen ve altındaki kişilerle iletişim imkanı sunan cihazın yangın tüpü gibi tüm yapılara yerleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli

SANİYELER İÇİNDE TESPİT EDİYOR

Projeyi tanıtan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Geçin, "Projemizin adı ‘Akıllı Sensör Teknolojisi Kullanan Deprem İzleme Sistemi.' TÜBİTAK-1001 Ulusal Deprem Araştırma Programları kapsamında desteklenen bir proje. Çalışmamız iki aşamalı: Deprem esnası ve deprem sonrası. Deprem esnasında cihaz saniyeler içerisinde hangi binaların yıkıldığını merkezi sisteme aktarıyor. sonrası ise enkaz altında kalanların seslerini algılayarak, sağlık durumlarını ve canlı sayısını belirliyoruz. Böylece ekipleri doğru yönlendirme imkânı sağlıyoruz" dedi.

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli

HER BİNAYA YERLEŞTİRİLMELİ

Cihazın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Geçin, "Nasıl yangın söndürme tüpleri binalarda mecburi ise bu cihazların da her katta olması gerekiyor. Merdiven boşluklarında bulundurulmalı. Bina yıkıldığında cihazlar dağılsa da enkaz haberleşme sistemiyle 20'ye yakın cihaza uzaktan bağlanabiliyoruz. ‘Sesimi duyan var mı?' şeklinde sinyal göndererek enkaz altındaki kişilerle iletişim sağlıyoruz" diye konuştu.

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli

"GÜNLER SÜREN TESPİT SANİYELERE İNECEK"

Mevcut şartlarda büyük depremlerde yıkımın boyutunu anlamanın günler aldığını hatırlatan Geçin, şu bilgileri verdi:
"Normal şartlarda uydulardan alınan görüntülerin işlenmesi, hava koşulları, İHA'ların devreye girmesi gibi sebeplerle hangi binaların yıkıldığının anlaşılması 1 günden fazla sürebiliyor. 6 Şubat depremlerinde de bunu gördük. Oysa bu sistem hayata geçtiğinde saniyeler içerisinde yıkılan bina sayısı tespit edilerek, afet yönetim merkezine aktarılabilecek. Böylece ekipler hızlı ve etkin şekilde yönlendirilecek. Cihazın maliyeti ise 40 katlı bir bina için yaklaşık 25 ila 30 bin TL arasında değişiyor."

Türk mühendis geliştirdi! Depremde binlerce can kurtaracak: Her binaya yerleştirilmeli
