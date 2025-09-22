Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Yaşam
Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Ali Uysal tarafından katledilen ve Uşak'ta ormanlık alana gömülen Pelin Karaca cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Kriminal uzmanlık raporu kan dondurdu. Caninin Pelin'in tüm parmaklarını yaktığı belirlendi. Öte yandan katilin ifadesi herkesi çılgına çevirdi. İşte kan donduran vahşetin detayları...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 08:09
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 08:12

'nın ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de kaybolduktan sonra cansız bedeni 'ta ormanlık alanda gömülü bulunan 22 yaşındaki Pelin Karaca'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 38 yaşındaki katil zanlısı Ali Uysal ekipler tarafından yakalandı. Cani çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılırken, vahşetin detayları kan dondurdu. Pelin'e yanlışlıkla aracıyla çarptığını iddia eden cani "panik yapınca gömdüm" dese de kriminal raporundan çıkan sonuçlar kan dondurdu.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

ÇAKMAK İLE PARMAKLARINI YAKMIŞ

Katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı anlaşıldı. Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ

Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kızı öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

CİNAYETTEN 1 GÜN ÖNCE KAZMA KÜREK ALMIŞ

Ali Uysal'ın genç kızı öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, satın aldığı kazma kürek ile Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği tespit edildi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

"KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM"

Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu. Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim. Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim" dedi.

Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

