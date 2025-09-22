Pelin Karaca cinayetinde kan donduran detaylar! İfadesi herkesi çıldırttı! Parmaklarını çakmakla yakıp...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de kaybolduktan sonra cansız bedeni Uşak'ta ormanlık alanda gömülü bulunan 22 yaşındaki Pelin Karaca'nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 38 yaşındaki katil zanlısı Ali Uysal ekipler tarafından yakalandı. Cani çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılırken, vahşetin detayları kan dondurdu. Pelin'e yanlışlıkla aracıyla çarptığını iddia eden cani "panik yapınca gömdüm" dese de kriminal raporundan çıkan sonuçlar kan dondurdu.

ÇAKMAK İLE PARMAKLARINI YAKMIŞ

Katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı anlaşıldı. Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.



ÖLDÜRDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ

Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kızı öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

CİNAYETTEN 1 GÜN ÖNCE KAZMA KÜREK ALMIŞ

Ali Uysal'ın genç kızı öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, satın aldığı kazma kürek ile Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği tespit edildi.

"KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM"

Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu. Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim. Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim" dedi.