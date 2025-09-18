Eşi ve oğlu boğularak can verdi! Oklar doktor eşe çevrildi: Görgü tanığı anlattıklarıyla kan dondurdu

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Kıyak'ın bulunduğu araç Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Yaşanan korkunç kazada, doktor sağ kurtulurken, eşi ve küçük çocuğu boğularak can verdi. Olayın kaza olduğu düşünülse de Gülşah Kıyak'ın son attığı mesaj ve görgü tanığının anlattıkları durumu başka bir boyuta götürdü. Ekiplerin yaptığı inceleme ve araştırma sonucu doktor tutuklandı. İşte kan donduran detaylar...

ÖLMEDEN ÖNCE BU MESAJI YOLLAMIŞ

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

GÖRGÜ TANIĞININ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi. Ancak bir görgü tanığı "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.