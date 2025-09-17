Anne ve oğlu boğularak can verdi! Doktor baba tutuklandı: Son mesajı kan dondurdu

Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı araç Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Yaşanan korkunç olayda Kıyak araçtan çıkmayı başardı fakat eşi ve çocuğu feci şekilde can verdi. 12 Eylül'de meydana gelen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Doktor tutulandı.

KADININ YOLLADIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.