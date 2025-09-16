Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma

Antalya'da geçtiğimiz yıl eski eşini katleden sanığının cinayet notları dehşete düşürdü. Cani eski kocanın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada duruşma ertelendi.

Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 16:29

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, cezası istemiyle yargılandığı dava ertelendi. notlarında kan donduran ifadeler ortaya çıkan sanığın savunması pes dedirtti.

CANİ KOCA 'PİŞMANIM' DEDİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Pişmanım." dedi. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

Antalya Döşemealtı Akdeniz Bulvarı'nda 21 Haziran 2024'teAbdulkadir Kocaoğlu, tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Çağıran'ın otopsi sonucunda boğazı kesilerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Kocaoğlu'nun eski eşi Çağıran'ın başında ölünceye kadar beklediği öğrenilmişti. Olay yerine gelen polislere teslim olan cani kocanın cebinden çıkan cinayet notu ise kan dondurmuştu. Kocaoğlu cinayeti planladığı notta, 'geldiğinde bayıltıyorum', 'gözlerini çıkaracağım' gibi ifadelerin yer aldığı görülmüştü.

Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

