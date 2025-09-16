Cinayet planlarını yazdığı notlar kan dondurdu! Caniden pes dedirten savunma

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ertelendi. Cinayet notlarında kan donduran ifadeler ortaya çıkan sanığın savunması pes dedirtti.

CANİ KOCA 'PİŞMANIM' DEDİ

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Pişmanım." dedi. Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU

Antalya Döşemealtı Akdeniz Bulvarı'nda 21 Haziran 2024'teAbdulkadir Kocaoğlu, tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Çağıran'ın otopsi sonucunda boğazı kesilerek hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Kocaoğlu'nun eski eşi Çağıran'ın başında ölünceye kadar beklediği öğrenilmişti. Olay yerine gelen polislere teslim olan cani kocanın cebinden çıkan cinayet notu ise kan dondurmuştu. Kocaoğlu cinayeti planladığı notta, 'geldiğinde bayıltıyorum', 'gözlerini çıkaracağım' gibi ifadelerin yer aldığı görülmüştü.

Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.