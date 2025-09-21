Menü Kapat
24°
Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak, eşi Gülşah Kıyak ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Kıyak'ın içinde olduğu araç Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği korkunç kazada doktor babanın ifadesi ortaya çıktı. Yasak aşkı itiraf eden doktorun sözleri kan dondurdu. İşte vahşetin detayları...

'un Bafra ilçesinde günler önce yaşanan kazanın altından çıkanlar dehşete düşürdü. Gezmeye çıkan Kıyak ailesinin bulunduğu araç aniden Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçta bulunan Gülşah Kıyak ve 3 yaşındaki oğulları Alperen Kıyak boğularak can verirken, doktor baba Serdar Kıyak kıyafetleri bile ıslanmadan kendini kurtardı. Olay kaza gibi görünse de ortaya çıkan her detay tüyler ürpertti. Eşi ve oğlunu kurtarmak için herhangi bir çabasının olmadığını söyleyen görgü tanığının ardından cani babanın da ifadesi ortaya çıktı. Oğlunu kabullenemeyen doktor baba ifadesinde yasak aşkını itiraf etti. İşte detaylar...

Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

YASAK AŞKINI İTİRAFE ETTİ

SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

Ölen kadının arkadaşlarıyla yaptığı mesajlaşmalarda, Serdar Kıyak'ın oğlunu kabullenmediği ve eşini tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca doktorun son iki yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi.

KURTARMAYA ÇALIŞMAMIŞ BİLE

Zanlı Kıyak ifadesinde "Virajı alamadık, nehre uçtuk. Sonrasında ben kurtuldum ama tekrar suya girip onları kurtarmaya çalıştım" dedi. Ancak bir görgü tanığı "Sudan çıktı kenarda bekledi. Kurtarmaya yönelik çabası olmadı" şeklinde ifade verdi.

Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

ARACI İTMİŞ OLABİLİR

Serdar Kıyak'ın cüzdanı ve cep telefonunun yanında olması, olaydan sonra çekilen görüntülerde üzerinin ve saçlarının kuru olması, olaydan önce araçtan inip, aracı Kızılırmak'a itmiş olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

ÇOCUĞUNU BİR TÜRLÜ KABULLENEMEMİŞ

Kıyak'ın eşi ile aralarında çocuk konusunda tartışmalar yaşandığı ve çocuk istemediği, doğduktan sonra da çocuğu kabullenmediği, Gülşah Kıyak'ın arkadaşları ile olan yazışmalarında eşi ile tehdit boyutunda tartışma yaşadıklarına dair konuşmalar olduğu belirlendi.

Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı

Serdar Kıyak'a kazadan sonra babası Yüksel Kıyak'ın evlerinde Gülşah ile ortak kullandıkları çalışma odasının kapısını kilitleyerek Gülşah'ın anne, babası ve ailesini içeriye almaması da soruldu.

Doktor, odada ruhsatlı av tüfeği ve havalı tabancalar bulunduğunu, Gülşah'ın ailesinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

