Bağ evinde korku dolu anlar! Erkek arkadaşının göğsüne bıçak sapladı

İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi’nde bulunan bir bağ evinde korku dolu anlar yaşandı. C.B. ile S.M. bağ evine giderek burada alkol almaya başladı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M’yi göğsünden bıçakladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.’yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.