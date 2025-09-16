22 yaşındaki gencin feci ölümü! Ailesi sinir krizi geçirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Erdoğdu köyünde tarlaya giden 22 yaşındaki Oktay Belikırık'ın idaresindeki traktör, kontrolden çıkıp drenaj kanalına devrildi.

Belikırık'ın traktör altında kaldığını gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Devrilen traktörün altından ağır yaralı çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Belikırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Belikırık'ın acı haberini alan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.