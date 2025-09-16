Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

İzmir'de hain karakol saldırısını gerçekleştiren 16 yaşındaki Eren Bigül'ün ifadesi ortaya çıktı. Silahla ilk temasının 7 yaşında olduğunu söyleyen Bigül, önce bir bara saldırmak istediğini söyledi. Kan donduran ifadede saldırgan "İnternetten DEAŞ eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi'nin internette konuşmalarını dinledim" ifadelerini kullandı.

Sabah
16.09.2025
saat ikonu 08:26
16.09.2025
saat ikonu 08:32

'de 8 Eylül günü Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfek ile saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül, 2 polisimizi şehit etmişti. Olayın ardından yakalanan saldırganın neredeyse tüm hayatı inceleme altına alındı. Yapılan incelemede silahlı terör örgütü ile bağlantılar tespit edildi. Kan donduran saldırının ardından Eren Bigül ifadesinde her şeyi tek tek anlattı. 7 yaşında silah ile ilk teması olduğunu söyleyen Bigül, internetten DEAŞ eylemlerini izlediğini söyledi.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

"SİLAHLARA MERAKLIYIM"

Eren Bigül ifadesinde şunları söyledi: "Silahla ilk temasım 7 yaşımda oldu, ilk kez babamla havalı tüfekle şişeye ateş ettim. Daha sonra silah kursuna gittim. Babam Nuhver Bigül ile tabancayla atış yapmak için bir kez poligona da gittim. Silahlara meraklıyım, bu nedenle poligonda atış yapmaya gittim."

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

"İNTERNETTEN DEAŞ EYLEMLERİNİ İZLEDİM"

Bigül, "İnternetten DEAŞ eylemlerini izledim, Bekir El Bağdadi'nin internette konuşmalarını dinledim. 2 yıl önce kadar 400 liraya bir tane sustalı bıçak satın aldım. Ayrıca 2 tane kelebek bıçağım var. Evde bıçak koleksiyonu yaptım. Bunu ailem de biliyordu" diye konuştu.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

Maske ile gezmenin hoşuna gittiğini ifadesinde anlatan Eren Bigül, " Kapıda silahla ve maskeli fotoğraflarımı kendim çektim. Son bir iki aydır bir şeyler yapmayı düşünüyordum. Bir an önce ahiret hayatına geçmek istiyordum. Okula gitmek istemiyordum" dedi.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

ÖNCE İZMİR FUARI SONRA BAR

İzmir Fuarı'na saldırmayı düşündüğünü anlatan Bigül, daha sonra bu saldırıdan vazgeçtiğini dile getirdi. İzmir'deki bir bara saldırı yapmayı planladığını anlatan Bigül, "Aklıma Balçova Ata Caddesi'ndeki bir bara saldırı yapma fikri geldi. Aynı tüfekle oraya gidip saldırı yapmayı düşündüm. Barda alkol içildiği için saldırı yapmak istedim. Daha sonra o saldırının olmayacağını düşündüm. Evimizin yakınındaki polis karakoluna saldırmayı düşünmeye başladım. Gece uyudum ama aklımda bu düşünce vardı. Sabah 06.00-07.00 arası giyindim" dedi.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

MERMİLERİ AĞUSTOSTA KOYMUŞTUM

Karakola saldırmadan önce eşofmanını ve tişörtünü giydiğini söyleyen Bigül, "Üzerime ceket giydim. Maskemi taktım. Diğer maskeyi de üzerine taktım. Dolapta bulunan otomatik av tüfeğini aldım. Mermileri de daha önceden çantaya koyup hazırlamıştım. Mermileri sırt çantasına Ağustos ayında koyduğumu hatırlıyorum. Saldırıda kullandığım el yapımı patlayıcıları çantama koydum. Patlayıcıyı torpilleri birleştirdikten sonra dışına da çelik bilyeleri koyup hazırladım. İki el yapımı patlayıcıyı bu şekilde hazırlamıştım. Sustalı bıçağı çantama koydum. Çatışmada yaralanırsam mermiyi çıkarmak için bıçağı çantama koydum. Yaralarımı sarmak için peçete koydum. Yaraya dökmek için kolonya da koydum. Yaramı sarmak için kumaş kesmek amacıyla çantama makas da koydum" dedi.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

ANNEM İŞE GİTTİ, BABAM UYUYORDU

Sabahleyin karakola saldırma kararının netleşmeye başladığını anlatan Eren Bigül, "Annem evde yoktu işe gitmişti, babam uyuyordu. Kardeşim ve dedem de uyuyordu. Ben saldırı yapıp yapmayacağımı konusunda hala düşünüyordum. Babamın uyanmaya başladığını fark edince, babam beni böyle görmesin diye evden çıktım. Apartmandan 2- 3 dakika bekledikten sonra eve dönmeyeceğimi anladım ve apartmandan fırladım, en yakın karakol olduğu için karakola koştum. Karakolun bahçesinde oturmakta olan üniformalı polis memurlarının ikisine ateş ettim. İki polis memurunu yaraladıktan sonra caddede koştum. Tüfeğe tekrar mermi doldurmaya çalıştım, biraz uğraştıktan sonra tekrar tüfeğe mermi doldurdum. Tüfek 2+1 idi. Etrafta insanlar vardı. İnsanlarda silah görmediğim için ateş etmedim. Bu esnada elinde silah olan birisini gördüm, elindeki silahı olan şahsı görür görmez ateş ettim. Kişiyi yaraladım yere düştü bana ateş etmeye devam ediyordu. Bana herhangi bir şekilde atış ettiğim kişi mermi isabet ettiremedi. Ben yerde yatarken de bu kişiye ateş ettim.

İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'

"PİŞMANIM, SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"

Toplam 2 ya da 3 kez ateş ettiğimi hatırlıyorum, ateşlerimden kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bu esnada diğer tarafta insanların sesini duydum. Arabanın arasına gizlendim, tekrar tüfeği doldurdum, bağrışma sesini duyunca yola doğru fırladım, yine ellere baktım, baktığım yerde bir kişinin elinde silah vardı, ona ateş ederken kendim de vuruldum. Vurulduktan sonra bilinçli olarak ateş etmedim. Çatışma esnasında el yapımı patlayıcıları da fırlattım, buradaki amacım bana daha fazla ateş edilmesini sağlamaktı. Pişmanım, söyleyeceklerim bunlardan ibarettir dedi" şeklinde konuştu.


İzmir karakol saldırganı her şeyi tek tek anlattı! 'Asıl hedefimdeki yer...'
