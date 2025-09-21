Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Yaşam
Osman Bektaş 2 noktayı işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem riski: 'Çanlar burası için çalıyor'

Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Simav'da 7 büyüklüğünde deprem öngördüğünü belirtti. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'nın ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak bloğu faylarının Kütahya ve çevre bloklarına yayıldığını belirterek, Simav'a dikkat çekti.

Osman Bektaş 2 noktayı işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem riski: 'Çanlar burası için çalıyor'

ENERJİ YAYILIYOR

Bektaş yaptığı açıklamada, “Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor” ifadelerini kullandı.

Osman Bektaş 2 noktayı işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem riski: 'Çanlar burası için çalıyor'

SİMAV'I İŞARET ETTİ

Bektaş daha sonra “Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” diyen bir takipçisine ise “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır” dedi.

“Çanlar kimin için çalıyor?” sorusuna ise “Uşak bloğu çevresindeki iller için” cevabını verdi.

