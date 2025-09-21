Osman Bektaş 2 noktayı işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem riski: 'Çanlar burası için çalıyor'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından gözler uzman isimlere çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak bloğu faylarının Kütahya ve çevre bloklarına yayıldığını belirterek, Simav'a dikkat çekti.

ENERJİ YAYILIYOR

Bektaş yaptığı açıklamada, “Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor” ifadelerini kullandı.

SİMAV'I İŞARET ETTİ

Bektaş daha sonra “Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” diyen bir takipçisine ise “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır” dedi.

“Çanlar kimin için çalıyor?” sorusuna ise “Uşak bloğu çevresindeki iller için” cevabını verdi.