Kütahya deprem ile sarsıldı! AFAD duyurdu

Kütahya'da gece yarısı deprem paniği yaşandı. Merkez üssü Simav ilçesi olan depreme ilişkin peş peşe açıklama geldi.

KÜTAHYA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. sarsıntı kaydedildi. AFAD depremin 9,49 kilometre derinlikte oluştuğunu bildirdi.

Kütahya'daki depreme ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.

ÇOK SAYIDA ARTÇI

Kütahya'daki 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 10'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldiği kaydedildi.

