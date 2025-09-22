Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 | Özge Sönmez

Osman Bektaş üstüne basa basa uyardı! Balıkesir'de deprem oldu, bu noktada tehlike arttı

Balıkesir'de dün gece saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Yaşanan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaptığı açıklamada Simav fayına dikkat çekti. İşte detaylar...

Özge Sönmez
22.09.2025
22.09.2025
AFAD dün gece saatlerinde 'in ilçesinde 5.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. 10 Ağustos'tan bu yana bitmeyen depremler vatandaşları tedirgin ederken, uzman isimlerde de dikkat çeken açıklamalar geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş günlerdir uyardığı için bir uyardı.

Osman Bektaş üstüne basa basa uyardı! Balıkesir'de deprem oldu, bu noktada tehlike arttı

SİMAV'A BİR UYARI DAHA

Bektaş yaşanan depreme dikkat çekerek Simav Naşa Fay Zonunu işaret etti. Bu bölgede depremselliğin arttığını söyleyen Bektaş, "Depremsellik Uşak bloğundan Kütahya bloğuna geçme eğiliminde" dedi.

Osman Bektaş üstüne basa basa uyardı! Balıkesir'de deprem oldu, bu noktada tehlike arttı

Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Simav Fay zonunun doğusunda, 1970 M7,2 Gediz, batısında, 2025 M 6,1 Sındırgı depremleri arasında kalan Simav Naşa Fay Zonu depremselliğinin tehlikesi artıyor.

Depremsellik Uşak bloğundan Kütahya bloğuna geçme eğiliminde."

#deprem
#balıkesir
#Simav
#Sındırgı
#Fay Zonu
#Prof. Dr. Osman Bektaş
#Yaşam
TGRT Haber
