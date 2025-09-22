Bu kez de Konya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.24 olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1970007886014169510

DÜN GECE DE BALIKESİR SALLANDI

Dün gece 00.05'te Balıkesir'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğini 7.4 kilometre olarak kaydedildi.

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tarih boyunca 10 şiddetli depremin yaşandığı şehirde, bu depremlerin çoğu Akşehir ve Tuz Gölü fay zonları tarafından üretildi. 2009 yılında Konya merkezde meydana gelen 4,5 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem, Konya fay zonunun aktif olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, Konya fay zonunun 6,5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, Konya’nın deprem riski taşıyan bir bölge olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.