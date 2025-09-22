Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Bu kez de Konya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

AFAD 'tan alınan son verilere göre, Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, 'nın ilçesinde 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 9.24 olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1970007886014169510

DÜN GECE DE BALIKESİR SALLANDI

Dün gece 00.05'te 'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğini 7.4 kilometre olarak kaydedildi.

Bu kez de Konya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

KONYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Tarih boyunca 10 şiddetli depremin yaşandığı şehirde, bu depremlerin çoğu Akşehir ve Tuz Gölü fay zonları tarafından üretildi. 2009 yılında Konya merkezde meydana gelen 4,5 ve 4,7 büyüklüğündeki iki deprem, Konya fay zonunun aktif olduğunu gösteriyor.

Bu kez de Konya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Uzmanlar, Konya fay zonunun 6,5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini belirtiyor. Bu nedenle, Konya'nın taşıyan bir bölge olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

