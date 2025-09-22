Balıkesir'de bitmeyen deprem fırtınası için Naci Görür uyardı: 'Başlangıçta normaldi ama...'

Balıkesir'de meydana gelen 4,9'luk deprem bölgedeki vatandaşları yeniden endişelendirdi. Uzmanlar 'deprem fırtınası' diyerek işaret ettikleri artçı sarsıntıların uzun bir süre daha devam edeceğini bildirmişti.

BÖLGEDEKİ DEPREM RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin başlangıçta normal olduğunu ancak sayıların giderek artmasıyla dikkat çektiğini söyledi. Görür sosyal medya paylaşımında bu durumun devamının geleceğine işaret ederek şunları ifade etti:

"Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli."