TGRT Haber
25°
Gündem
Balıkesir'de bitmeyen deprem fırtınası için Naci Görür uyardı: 'Başlangıçta normaldi ama...'

Balıkesir'de 10 Ağustos'tan bu yana bitmeyen depremler ürkütmeye devam ediyor Gediz Grabeni kuzeyinde yer alan çok sayıda fay hattına dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, risklere dikkat çekerek bilim çevresini de uyardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
02:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
02:26

'de meydana gelen 4,9'luk bölgedeki vatandaşları yeniden endişelendirdi. Uzmanlar 'deprem fırtınası' diyerek işaret ettikleri artçı sarsıntıların uzun bir süre daha devam edeceğini bildirmişti.

Balıkesir'de bitmeyen deprem fırtınası için Naci Görür uyardı: 'Başlangıçta normaldi ama...'

BÖLGEDEKİ DEPREM RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yer bilimci Prof. Dr. , depremlerin başlangıçta normal olduğunu ancak sayıların giderek artmasıyla dikkat çektiğini söyledi. Görür sosyal medya paylaşımında bu durumun devamının geleceğine işaret ederek şunları ifade etti:

"Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabani’nin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli."

Balıkesir'de bitmeyen deprem fırtınası için Naci Görür uyardı: 'Başlangıçta normaldi ama...'
ETİKETLER
#Türkiye
#deprem
#balıkesir
#naci görür
#artçı sarsıntı
#Gündem
