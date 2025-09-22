Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

10 Ağustos'taki 6.1'lik deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da bir büyük deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi saat 00.05'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken sarsıntı derinliğini ise 7.4 kilometre olarak kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak ölçerken derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi.

İSTANBUL, İZMİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Gece yarısı korkuya neden olan deprem, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi Balıkesir'e yakın illerde de yakından hissedilirken depremi fark edenler kısa süreli panik yaşadı.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.