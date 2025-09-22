Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının derinliğini 7.4 kilometre olarak kaydederken AFAD, depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Deprem; İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. Sarsıntıyla ilgili olumsuz bir gelişme aktarılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 01:10

10 Ağustos'taki 6.1'lik sonrası 'da bir büyük deprem daha yaşandı. saat 00.05'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyururken sarsıntı derinliğini ise 7.4 kilometre olarak kaydetti.

https://x.com/Kandilli_info/status/1969872272484638746

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak ölçerken derinliğini ise 7 kilometre olarak bildirdi.

İSTANBUL, İZMİR VE BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Gece yarısı korkuya neden olan deprem, , ve gibi Balıkesir'e yakın illerde de yakından hissedilirken depremi fark edenler kısa süreli panik yaşadı.

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'ın sosyal medya hesabından deprem sonrası yapılan açıklamada "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ABD menşeli bazı ürünlerde ek vergileri kaldırdı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada fiyat paylaşanlar dikkat! Bakanlık'tan önemli uyarı
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#deprem
#bursa
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#Sındırgı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.