Ekonomi
 Selahattin Demirel

Türkiye'den dikkat çeken ABD kararı: Bu ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

Türkiye tarafından 2018'de binek otomobil, yaprak tütün, alkollü içecekler ve makyaj malzemelerinin de olduğu bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatına getirilen ek vergiler kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı da otomobil ithalatıyla ilgili ek vergiler getirildiğini duyurdu.

Türkiye'den dikkat çeken ABD kararı: Bu ürünlerde ek vergiler kaldırıldı
Haber Merkezi
22.09.2025
22.09.2025
01:10

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Amerika Birleşik Devletleri () menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasına dair karar yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararın 1567 sayılı Kanunun 1'inci, 474 sayılı Kanunun 2'nci, 3283 sayılı Kanunun 2'nci, 4458 sayılı Kanunun 16'ncı, 22'nci ve 55'inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince verildiği belirtildi.

Türkiye'den dikkat çeken ABD kararı: Bu ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

Ek getirilen ürünler arasında alkollü içecekler, , makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri de bulunuyordu.

Ek vergi uygulanan başlıca ürünler şöyle:

Pirinç (%25)

Sert kabuklu meyveler (%10)

Yaprak tütünü (%30)

Etil alkol & alkollü içkiler (%70)

PVC (%25), Poliamid (%5)

Kozmetik & cilt bakım ürünleri (%30)

Kağıt türleri (%10–25)

Plastik eşyalar (%30)

Binek otomobilleri (%60)

OTOMOBİL İTHALATINA DÜZENLEME

Bakanlığı da otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gitti. Yeni karara göre Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında ek mali yükümlülükleri uygulanacak. Ek mali yükümlülükler araç tipine göre değişiklik gösterecek.

Türkiye'den dikkat çeken ABD kararı: Bu ürünlerde ek vergiler kaldırıldı

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı ayrıca ABD'den ithal edilen bazı ürünlerden kaldırılan ek mali yükümlülüklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Dünya Ticaret Örgütü'ndeki istişare süreçleri ve sürdürülen müzakereler sonucunda ABD'den ithalatta bazı yeni düzenlemelere gidildi." başlığı yer alırken iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar olarak hedeflendiği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı.

Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında Dünya Ticaret Örgütünde de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu.

Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir.

Türkiye ile ABD arasındaki stratejik bir çerçevede ilerleyen diyaloğun önemli bir unsuru olan ekonomik ilişkilerde temel hedeflerden biri olan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak, uluslararası hukuk ve ticaret kuralları çerçevesinde ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya, ticaret diplomasisi ve müzakere süreçlerini etkin biçimde yürütmeye dönük politikalar kararlılıkla sürdürülecektir."

