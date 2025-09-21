Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Bu 6 bankadan ortak ATM kararı! Masraf da yok komisyon da

Devlete ait bankaların ATM'lerinin "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adı altında dönüşümü 12 bine ulaşırken, bu bankalarla çalışan vatandaşın para işlemleri daha hızlı ve pratik yapılıyor. Bu sayının 16 bin 500'e çıkarılması hedeflenirken Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım ATM'lerini kapsayan proje ile ayda 150 milyar liralık finansal işlem kaydediliyor.

Bu 6 bankadan ortak ATM kararı! Masraf da yok komisyon da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
19:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
19:52

Kamu bankalarının 'lerini tek bir marka altında birleştiren "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" projesine entegre olan ATM sayısı 12 bine ulaştı. Toplam 6 kamu bankasının (, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım) ülke genelindeki 16 bin 500 ATM'sini tek bir çatı altında buluşturarak tüm hizmetlerin masrafsız ve komisyonsuz yapılmasını amaçlayan TAM projesinin tanıtımı geçen yıl gerçekleştirilmişti.

Türkiye'de finansal hizmetler alanında atılan önemli adımlarından birisi olarak gösterilen proje, farklı üreticilerin 30 farklı modelinden oluşan ATM ağını bütünleşik bir sistem olarak TAM markası altında birleştirdi.

ATM ağına hizmet veren yazılımların tekilleştirildiği ve ATM operasyonlarının tek elden yönetiminin sağlandığı proje, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmesini, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Bu 6 bankadan ortak ATM kararı! Masraf da yok komisyon da

Genişlemeye açık, dinamik, parametrik ve güvenli altyapısıyla hizmet sunan platform, yeni üyelerin katılmasına açık bırakılırken, projeye dahil olan ATM sayısı 12 bine yükseldi.

TAM projesi kapsamında öncelikle kamu bankalarının mevcut 16 bin 500 ATM'sinin tamamının platforma dahil edilmesi, sonrasında ise sayının 19 bine çıkarılması hedefleniyor.

AYLIK FİNANSAL İŞLEM HACMİ 150 MİLYAR

TAM projesini yürüten ve Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın iştirak şirketi konumunda bulunan Bileşim Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri AŞ, TEKNOFEST'te katılımcılarla buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e katılan şirketin yetkilileri, burada ürün ve hizmetlerinin yanı sıra TAM ATM'lerinin sahip olduğu imkana ve sunduğu avantajlara ilişkin bilgiler verdi.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Efe Berber, 2023 yılında faaliyete geçen ve kamu bankalarının 16 bin 500 ATM'sini kapsayan projenin, 30'dan fazla ATM modelini desteklediğini ve ATM hizmetlerini tek çatı altında birleştirip yönetim ve optimizasyon sağladığını söyledi.

Şu anda kamu bankalarının 12 bin ATM'sini 81 ilde faaliyete soktuklarını dile getiren Berber, "Müşteriler kamu bankalarına ait mevcut işlem setlerini tüm illerimizden gerçekleştirebiliyor. Rakamsal konuşacak olursak, aylık bazda 50 milyon adedi aşkın ve hacim olarak 150 milyar liralık finansal işlemden bahsediyoruz." dedi.

İŞLETME SETLERİMİZ ÇOK ZENGİN VE SÜREKLİ GENİŞLİYOR

Efe Berber TAM projesinin sunduğu avantajlara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşüm altyapısını son derece yeni kurgulamış bir proje olmamız nedeniyle ATM'lerin tek bir elden yönetilmesi ve maliyet avantajıyla ölçek ekonomisinin burada etkisi büyük, yazılımın tek bir elden yönetimi ve operasyon işletiminin de tek bir yerden yönetimi sayesinde verimlilik çok üst düzeyde. Lisans maliyetleri, yazılım işleticiliği ve yazılım geliştirmede Türk mühendislerimizin kurguladığı çözümlerle birlikte gelişmiş çözümleri hızlıca faaliyete geçiriyoruz. Biliyorsunuz Türkiye aslında ATM işlem setleri olarak dünyada en gelişmiş işlem setlerine sahip. Avrupa'da veya dünyada baktığınızda ATM sadece bir para yatırma çekme ünitesidir ama Türkiye'de adeta bir mobil şube gibi kullanılıyor. Şube fonksiyonlarına sahip. İşlem setlerimiz çok zengin ve sürekli genişliyor."

Bu 6 bankadan ortak ATM kararı! Masraf da yok komisyon da

Berber, TAM ATM projesinin ve uygulamalarının tamamen Türk mühendislerce geliştirildiğini ifade ederek, bu platforma diğer bankaların da katılabileceğini söyledi.

"4 BİN 500 ATM'MİZİN DE PLANLAMALARI YAPILDI"

Bileşim AŞ ATM Analiz ve Test Müdürü Berber, hedeflerinde kamu bankalarının 16 bin 500 ATM'sinin tamamını yönetmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede lokasyon bazlı optimizasyon sağlandığı gibi, ATM'lerde kullanılan nakit verimleri de nakit operasyonlarının optimizasyonuyla birlikte döngüde kullanılıyor. Bu durum da bankaların ve finans kuruluşlarının nakit fon ihtiyaçlarının optimize edilerek daha verimli kullanılmasını sağlıyor. 12 bin ATM'miz 81 ilimizde kurulu durumda. 4 bin 500 ATM'mizin de kurulmak üzere planlamaları yapıldı. Bunlar kamu bankalarımızın kendi sistemlerinde çalışmakta peyderpey TAM sistemine entegre edilecek. Yeni bankalarımız da katılmak istediğinde projemize dahil olacak."

Efe Berber, ATM'lerin genelde para yatırıp para çekme amacıyla kullanıldığını aktararak, bu ATM'lerde binlerce işlemin yapılabildiğini, her bankanın yüzlerce işlem setinin bulunduğunu, kurum ödemelerinden fatura yatırmaya ve madeni para üstü almaya kadar bu işlemlere örnek verilebileceğini dile getirdi.

