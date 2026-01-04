Akıllı telefon devi, geçici olarak piyasadan çekiliyor: Maliyetler şirketin belini büktü

Tayvanlı teknoloji devi Asus, akıllı telefon pazarındaki rekabette vites düşürme kararı aldı. Şirketin 2026 yılı için herhangi bir yeni model tanıtmayı planlamadığı ortaya çıktı. Zenfone veya ROG Phone serisinin yeni üyeleri bu yıl çıkmayacak.

Tayvan kaynaklı raporlara göre Asus, telekomünikasyon ortaklarına 2026 yılında yeni bir Android telefon piyasaya sürmeyeceğini resmen bildirdi. Normal şartlarda yılın ilk dönemlerinde yeni ROG Phone veya Zenfone modellerine dair sızıntıların gelmesi beklenirken, sektörde yaşanan derin sessizliğin sebebi de böylece anlaşılmış oldu.

DİSTRİBÜTÖRLERE "SİPARİŞ ALMAYIN" TALİMATI

Raporlarda, dağıtıcı firmaların gelecek yıl için yeni stok siparişi veremedikleri bilgisi de yer alıyor. Ancak Asus, donanım tarafındaki duraklamanın mobil departmanın kapatılması anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Şirket yetkilileri "akıllı telefon operasyonlarının devam edeceğini" doğruladı. Yapılan açıklama, Zenfone 12 Ultra veya ROG Phone 9 sahiplerinin yazılım güncellemelerini ve garanti kapsamındaki onarım hizmetlerini almaya devam edeceği anlamına geliyor. Yani mevcut cihazlar kaderine terk edilmeyecek.

MALİYET ARTIŞLARI PLANLARI BOZDU

Sağlam cihazlarıyla bilinen bir markanın koca bir yılı neden pas geçtiği sorusunun cevabı ise tedarik zincirinde gizli. Sektör kaynaklarına göre asıl sorumlu, bileşen maliyetlerinde özellikle de RAM fiyatlarında yaşanan artış.

Samsung veya Apple gibi devlerin aksine, Asus gibi daha niş bir kitleye hitap eden üreticiler için kâr marjları tabiri caizse bıçak sırtında ilerliyor. Dolayısıyla parça fiyatlarındaki yükselişi tolere etmek, şirket için mali açıdan sürdürülebilir görünmüyor.