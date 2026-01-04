Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Sarıkamış'ta binler şehitlerin izinde yürüdü

Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde binlerce kişi, Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda buluştu. Ay Yıldız Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçen vatandaşlar, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 11:14

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde “Bu toprakta izin var” ve “Türkiye şehitleriyle yürüyor” temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

Sarıkamış'ta binler şehitlerin izinde yürüdü

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da yer aldı.

Sarıkamış'ta binler şehitlerin izinde yürüdü

YÜREKLER ŞEHİTLER İÇİN BİR OLDU

Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek toplanma alanına geldi.

Sarıkamış'ta binler şehitlerin izinde yürüdü

100 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI TAŞINDI

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykeller önünde fotoğraf çektirdi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına, soğuk havaya rağmen yoğun katılım oldu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, Kur’an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua etti, ardından Ay-Yıldız Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

İstanbul'a çok sert kar yağışı geliyor! Orhan Şen tarih verdi: Bir anda lapa lapa yağacak
Son yüzyıldır böyle bir şey görülmedi! En soğuk ocak ayı yaşandı, Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu
ETİKETLER
#Yaşam
