Sarıkamış'ta binler şehitlerin izinde yürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüyüş gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde “Bu toprakta izin var” ve “Türkiye şehitleriyle yürüyor” temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da yer aldı.

YÜREKLER ŞEHİTLER İÇİN BİR OLDU

Kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde yürüyerek toplanma alanına geldi.

100 METRE UZUNLUĞUNDA TÜRK BAYRAĞI TAŞINDI

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykeller önünde fotoğraf çektirdi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına, soğuk havaya rağmen yoğun katılım oldu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, Kur’an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua etti, ardından Ay-Yıldız Tören Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.