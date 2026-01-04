Menü Kapat
14°
Yaşam
Son yüzyıldır böyle bir şey görülmedi! En soğuk ocak ayı yaşandı, Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu

Tokat'ta son yüzyılın en soğuk ocak ayı yaşandı. Artova'da ölçülen -29 dereceyle kentteki ocak ayına ait son 100 yılın en düşük sıcaklık rekoru kırıldı. Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın buz tutması soğuğun şiddetini gözler önüne serdi.

Tüm yurtta etkili olan soğuk hava dalgası Tokat’ı da büyük bir oranda etkiledi. Dondurucu soğuklar, kentte son 100 yılın ocak ayına ait en düşük sıcaklık rekorunu kırdı.

Son yüzyıldır böyle bir şey görülmedi! En soğuk ocak ayı yaşandı, Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu

Tokat genelinde ocak ayında ölçülen en düşük sıcaklık, 20 Ocak 1972’de -23,4 derece olarak kayıtlara geçerken bu rekor, Artova ilçesinde ölçülen -29 dereceyle geride bırakıldı.

Son yüzyıldır böyle bir şey görülmedi! En soğuk ocak ayı yaşandı, Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu

YEŞİLIRMAK'IN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI

Meteoroloji verilerine göre; Artova’da termometreler gece saatlerinde -29 dereceyi gösterirken, Tokat kent merkezinde sıcaklık -18 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinden geçen Yeşilırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı.

Son yüzyıldır böyle bir şey görülmedi! En soğuk ocak ayı yaşandı, Yeşilırmak'ın yüzeyi dondu

Irmak üzerinde oluşan buz tabakası, soğuk havanın şiddetini gözler önüne serdi. Vatandaşlar, uzun yıllardır böylesine sert bir soğuk yaşamadıklarını ifade ederken, yetkililer özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

