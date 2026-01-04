Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Isınmak için arabaya girdiği araç sonu oldu! Evsiz adam korkunç şekilde can verdi

İstanbul Kağıthane'de tamirhanenin önünde tamir için bekleyen aracın içine giren evsiz şahıs korkunç şekilde hayatını kaybetti. Otomobilde çıkan yangın evsiz adamın sonu oldu.

Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana gelen olay yürekleri sızlattı. Sokakta yaşayan evsiz bir kişi, soğuktan korunmak için tamirhanenin önüne bekleyen araca sığındı. Kırık camdan içeri giren şahıs dehşeti yaşadı. Otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Isınmak için arabaya girdiği araç sonu oldu! Evsiz adam korkunç şekilde can verdi

YANARAK CAN VERDİ

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye otomobilin içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verdi. Yanan aracın olduğu yere çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sahibi ve tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

Isınmak için arabaya girdiği araç sonu oldu! Evsiz adam korkunç şekilde can verdi

ISINMAK İÇİN GİRDİĞİ ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neden çıktığını ve hayatını kaybeden sokakta yaşayan kişinin hayatını neden kaybettiği üzerine incelemede bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz şahsın civarda sokakta yaşadığı ısınmak için daha önce başka arabaların da içine girdiği öğrenilirken yanan aracın içine de soğuk havadan korunmak için girdiği tahmin ediliyor. Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı.

Isınmak için arabaya girdiği araç sonu oldu! Evsiz adam korkunç şekilde can verdi
#Yaşam
