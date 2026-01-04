Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Müdahaleye yeşil ışık yaktı: 'Bu iki lider endişeli olmalı'

ABD güçlerinin Venezuela'ya saldırısının ardından Trump kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin Küba sorusuna cevap veren Trump, ''Açıkçası Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız,'' ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD'li Senatör Lindsay Graham da Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini belirtti.

KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
04.01.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
04.01.2026
saat ikonu 09:00

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Venezuela'nın başkenti Caracas'a operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ABD ordusu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoydu. İkilinin New York'ta yargılanacağını söyleyen Trum kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Müdahaleye yeşil ışık yaktı: 'Bu iki lider endişeli olmalı'

BİR SONRAKİ HEDEF KÜBA MI?

Venezuela'ya yapılan müdahale hakkında konuşan Trump bir gazetecinin Küba sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. Trump, ''Açıkçası Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız,'' ifadelerini kullanarak müdahaleye yeşil ışık yaktı.

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Müdahaleye yeşil ışık yaktı: 'Bu iki lider endişeli olmalı'

İRAN VE KÜBA ENDİŞELİ OLMALI

ABD'li Senatör Lindsay Graham'ın sözleri de dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ile operasyondan bir gece önce telefonda görüştüğünü belirten Graham, "Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti." ifadesini kullandı.

Graham, operasyonun birkaç haftadır formüle edildiğini söyledi.

Öte yandan Graham, Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini belirterek, "Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim." dedi.

İlgili Haber
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'den Trump'ı kızdıracak sözler: Tek başkanımız Maduro
ABD Venezuela'dan ne zaman çıkacak? Trump saldırıdaki asıl amacı duyurdu
ETİKETLER
#Dünya
