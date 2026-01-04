Patates ve soğanı yan yana saklayanlar dikkat: Kendi elinizle zehir üretiyorsunuz

ETİLEN GAZI: GÖRÜNMEZ TETİKLEYİCİ

Bu tehlikeli etkileşimin başrolünde "Etilen Gazı" vardır. Soğanlar, doğal solunum süreçlerinin bir parçası olarak dışarıya etilen gazı salgılar. Bu gaz, aslında bitkilerin olgunlaşmasını sağlayan doğal bir hormondur. Ancak patates, etilen gazına karşı aşırı hassas bir sebzedir.

Patatesleri soğanların yanına koyduğunuzda, soğanlardan yayılan bu gaz, patatesin biyolojik saatini hızlandırır. Patates, "büyüme zamanım geldi" sanarak hızla olgunlaşmaya ve filizlenmeye başlar. Normalde karanlık ve serin bir yerde uyku modunda kalması gereken patates, etilen gazı yüzünden strese girer, kabuğu büzüşür ve o bildiğimiz beyaz/yeşil filizleri vermeye başlar.