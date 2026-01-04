Metrobüsü şiddetli lodosta motosikletlilere kalkan yaptı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri tehlikeli anlar yaşadı. Saatte 85 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına bir metrobüs şoförü yetişti. Metrobüs şoförü aracı yavaşlayarak motosiklet sürücülerine siper oldu. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.