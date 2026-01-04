Metrobüsü şiddetli lodosta motosikletlilere kalkan yaptı

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle özellikle motosiklet sürücüleri tehlikeli anlar yaşadı. Saatte 85 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerinin imdadına bir metrobüs şoförü yetişti. Metrobüs şoförü aracı yavaşlayarak motosiklet sürücülerine siper oldu. O anlar araç kameralarına saniye saniye yansıdı.