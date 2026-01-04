'Terminatör' robotlar polislerle sokakta devriye atmaya başladı

Kategoriler
Çin'in Shenzhen kentinde kaydedilen görüntülerde, insansı robotların kamu güvenliğinde üstlenebileceği roller gözler önüne serildi. Sosyal medya platformlarında hızla dolaşıma giren videoda, insan boyutlarında tasarlanmış bir robotun, iki üniformalı polis memurunun eşliğinde sokaklarda yürüdüğü görüldü.
Görüntüler, şehrin en popüler turistik noktalarından biri olan "Window of the World" adlı mekanda çekildi. Görüntülerde robotun, polis memurlarının hemen önünde kendinden emin adımlarla ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.