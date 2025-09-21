Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Irak duyurdu! IKBY'den Türkiye'ye petrol satışı 2 yıl sonra tekrar başlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Türkiye'ye 2 yıl önce durdurulan petrol ihracatının yeniden başlatılması için Türk şirketleriyle anlaşma sağlandı. Gelişmeyi Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şahvan Abdullah duyurdu.

Irak duyurdu! IKBY'den Türkiye'ye petrol satışı 2 yıl sonra tekrar başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 17:59

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Şahvan Abdullah, Irak Ulusal Pazarlama Şirketi’nin (SOMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) petrol ihracatının yeniden başlatılması için ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Abdullah gazetecilere yaptığı açıklamada, IKBY ile Irak merkezi hükümetinin petrol ve petrol dışı gelirler konusunda anlaştığını belirtti. Parlamento Başkan Yardımcısı Abdullah, SOMO’nun Türk şirketleriyle de anlaştığını ve IKBY’nin Türkiye’nin Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatının yeniden başlaması için uzlaşma sağladığını aktardı.

Irak duyurdu! IKBY'den Türkiye'ye petrol satışı 2 yıl sonra tekrar başlıyor

Abdullah açıklamasında, "Geriye kalan tek şey, Irak hükümetinin bu anlaşmalara yasal ve ahlaki olarak bağlı kalmasıdır. Merkezi hükümet önümüzdeki günlerde IKBY’deki kamu çalışanlarının Temmuz ve Ağustos aylarına ait maaşlarının ödenmesini başlatmalıdır" dedi.

BARZANİ: "NİHAİ ANLAŞMAK İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILDI"

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani dün yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren petrol şirketleri ile Irak merkezi hükümeti arasında ham petrol çıkarma maliyetleri konusunda ön anlaşmaya varıldığını ve Ceyhan Limanı üzerinden ihracatın yeniden başlaması için nihai anlaşmaya hazırlık yapıldığını bildirmişti.

ÜÇLÜ TOPLANTI

Öte yandan IKBY’nin Ceyhan Limanı üzerinden ihracatının yeniden başlatılması için IKBY, Irak merkezi hükümeti ve petrol şirketleri arasında bugün üçlü bir toplantı yapılacağı açıklandı. Irak Petrol Bakanlığı binasında düzenlenecek toplantının, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını ve süreçteki engelleri ortadan kaldırması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023’te Irak'tan Türkiye’nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY’nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.

