Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti

Ali Metin Kazancı’nın vefatına ilişkin Kazancı Holding’den yapılan açıklamada, "Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı, Ali Metin Kazancı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Metin Kazancı; Kazancı Holding’in bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibidir. Türkiye’de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan; öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla; yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

CENAZE NAMAZI ŞAKİRİN CAMİİ'NDE KILINACAK

Holdingten yapılan açıklamada ünlü iş insanının cenaze törenine ilişkin detaylar da kamuoyu ile paylaşıldı. "Merhum Ali Metin Kazancı, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Kendisine Allah’tan rahmet; başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" denildi.

ALİ METİN KAZANCI KİMDİR?

Ali Metin Kazancı, 1935 yılında Rize’de doğdu. İş hayatına parafin ve yağ ticaretiyle adım attı. 1968 yılında Watt Elektrikli Motor Fabrikası’nı kurarak sanayi alanındaki yatırımlarını başlattı. İlerleyen yıllarda jeneratör sektörüne yönelen Kazancı, bu alanda lider konuma yükseldi.

1983 yılında Kazancı Teknik Cihazlar – Yedek Parça A.Ş. kuruldu. 1984’te jeneratör üretim ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere Aksa Makine Sanayi A.Ş. faaliyete geçti. Satış sonrası hizmet kalitesini artırmak amacıyla 1986 yılında Aksa Servis ve Yedek Parça A.Ş. kurularak keşif, montaj ve servis hizmetleri bu şirket bünyesine alındı.

1990 yılında Bayrampaşa’daki üretim ve montaj tesisleri, Güneşli’de bulunan 20.000 m² büyüklüğündeki ve dönemin en büyük jeneratör fabrikası olan yeni tesise taşındı. 1994’te üretim ve satış faaliyetleri ayrıştırılarak Aksa Jeneratör ile Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş. kuruldu. Aynı yıl aile şirketleri Kazancı Holding çatısı altında birleştirildi.

Üretiminin %50’den fazlasını 100’den fazla ülkeye ihraç eden holdingin bugün 12 ülkede ofisi bulunmaktadır. 1995 yılında Milli Savunma Bakanlığı, jeneratör sektöründe ilk kez AQAP-4 belgesini Aksa’ya verdi.

1997’de Aksa Enerji Üretim A.Ş. kuruldu. 1998 yılında Türkiye’nin ilk biyogaz santrali Bursa’da Aksa Enerji tarafından işletmeye alındı. 1999’da Hakkari 1 Enerji Santrali üretime başladı. 2001 yılında ise Hakkari 2, Mardin, Şırnak İdil ve Siirt enerji santralleri faaliyete geçti. 2003’te Samsun ve Kıbrıs enerji santrallerinde üretim başladı. Bu dönemde Aksa, doğalgaz dağıtım sektörüne de giriş yaptı.

2004 yılında Aksa Cezayir kuruldu. Aynı yıl turizm sektörüne adım atan holding, eski adı Sultansaray olan Mirada del Mar Oteli’ni satın aldı. Tarım alanında da yatırımlar gerçekleştiren Kazancı Holding, Türkiye’nin en büyük beş çiftliğinden ikisini bünyesine kattı.

2006 yılında Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası kapsamında Hakkari’deki okullarda bulunan 630 derslik bilgisayarlarla donatıldı. Aynı yıl Aksa Turizm, Kayseri Erciyes’te üç otel satın aldı.

Kazancı Grubu’nun halka arz sürecinde Yönetim Kurulu Başkanvekili olan büyük oğul Mehmet Kazancı, halka arz sırasında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle babası Ali Metin Kazancı ve kardeşi Cemil Kazancı ile yollarını ayırdı. Mehmet Kazancı, holdingdeki %5’lik hissesini korudu. Holding hisselerinin %85’i Ali Metin Kazancı’ya, %5’i ise küçük oğlu Cemil Kazancı’ya aittir.

Mehmet Kazancı, holdingden ayrıldıktan sonra bazı profesyonellerle birlikte ve Mehmet Emin Karamehmet ortaklığıyla MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Boğaziçi ve Gediz Elektrik ile Başkent Doğalgaz dağıtım ihalelerinde kardeşiyle rekabet ederek ihaleleri kazandı.

Aksa, 2009 yılının Ağustos ayında dünyanın en büyük doğalgaz şirketlerinden biri olan Rus Gazprom ile gaz ithalatı protokolleri imzaladı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in ziyareti sırasında Gazprom yetkilileriyle görüşen tek Türk enerji şirketi Aksa Enerji oldu.

Evli olan Ali Metin Kazancı’nın Mehmet ve Şaban Cemil adında iki oğlu bulunmaktadır. Ali Metin Kazancı, Forbes’un 2013 yılı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1,3 milyar dolarlık servetiyle 22. sırada yer almıştır.