Emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücretin belli olmasından sonra milyonların merakla beklediği memur ve emeklinin maaşı yarın netleşecek.
Peki hangi ihtimaller var masada? SGK uzmanı Emin Yılmaz TGRT canlı yayınında emekli ve memur zamlarını değerlendirerek rakam verdi.
İşte Yılmaz’ın değerlendirmelerinden öne çıkanlar:
“Evet, yarın sabah 10'da milyonlarca kişisinde belirttiğiniz gibi memur memur emeklisi BAĞ-Kur emeklilerimiz bu oranı bekliyor.
Bununla ilgili en son temmuz ile kasım ayındaki enflasyon verisi kesinleşmişti.
Oradaki rakam da %11.21 idi.
Bunu memur ve memur emeklisine oran orantı yaptığımız sektör toplu sözleşme devreye girdiğince Dolayı %17.56.
BELİRLEYİCİ NOKTA ARALIK AYI VERİSİ
Ha peki belirleyici nokta ne? Belirleyici nokta Aralık ayı verisi.
Aralık ayı verisi ile ilgili sahaya inip de sahada çeşitli komiteler üzerinden bakıldığı zaman Merkez Bankası'nın piyasa Anketi var.
Orada Aralık ayının 1.08.
Anadolu Ajansı'nın piyasa anketi var.
Orada rakam 0.96.
Bloomberg HD'de 0.97.
Finansal Kurumlar Birliği'nde 1.70.
İstanbul Ticaret Odamızın enflasyonu kesinleşti.
Orada da rakam 1.23.
ARALIK AYINDA ENFLASYON VERİSİ NE KADAR GELECEK?
Peki Aralık ayı kaç çıkacak?
Bana göre ise Aralık ayında yayın öncesinde üçlü bir hesap yaptım.
Orada da rakam 0.50 ile 1.5 arasında çıkacağını tahmin ediyorum.
Şu an en düşük emekli maaşımız bizim 16.881 lira işte bunun %1'lik kıspını aldığın zaman 168 lira gibi bir rakama tekabül ediyor.
Yani 0.50 Aralık ayı gelirse yıllık olaraktan 30.40 Temmuz ayı 11.77 16.081 liralık en düşük emekli aylığında eğer yasal bir düzenleme olursa o rakamda 18.868 lira.
ENFLASYON 1 PUAN GELİRSE…
1 puan olursa orada da rakam yıllık olarak 31.04, dolayısıyla 6 aylık dönemde de SSK ve Bağkur emeklilerimizin %12.32'den 18.961 liraya yükselecek en düşük emekli aylığı.
Eğer 1.5 puan olursa 31.69 yılı kapatılacak. Temmuz ayı itibariyle de maaş kıstası 12.88 üzerinden değerlendirilecek.
Dolayısıyla en düşük emekli aylığı da 19.055 liraya yükselecek.
NET BİR RAKAM VERMEK GEREKİRSE…
Ha net bir şey söyleyeceksek burada 18.850 liranın altına düşeceğini ben zannetmiyorum.
Tabi bununla ilgili de mutlaka bir yasal düzenleme gerekiyor.
4 MİLYON KİŞİNİN ZAM ALMAMA TEHLİKESİ VAR
Bununla ilgili yasal bir düzenlemesi yapılmadığı takdirde şu an hala 4.010.000 emeklimiz aynı rakama alma gibi bir durumu ortaya çıkabilir.
Ama büyük ihtimalle de buna bir yasal düzenleme gelecektir. Meclis süreci olacaktır.
Sonra sayın cumhurbaşkanı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandığı zaman yürürlüğe girecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DE ETKİLENİYOR
Buradaki veriler memur ve memur emeklisine de enflasyon sirayet ediyor.
İşte orada da 0.50 dedik.
Arlık ayı 0.50 olduğu takdirde burada memur ve memur emeklimizde oradaki %11.77'nin üzerine %5 oranında 2025'in İkinci yılındaki toplu sözleşme keza yine 2026'nın ilk dönem toplu sözleşmesi olan %11'lik kıstas da eklenecek.
Kendi içlerinde bir aktüeryal hesaplamayla memur ve memur emeklisi %18.16 alacak. Eğer 1 puan çıkarsa %18.74, 1.5 puan çıkarsa %19.33.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİĞİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Bunu rakamsal para olarak ifade edecek olursak memur emeklimiz en düşük şu anda 22.672 lira alıyor.
Orada 0.50 ile birlikte 26.789 lira, 1 puan olursa 26.920 lira, 1.5 puan olursa 27.054 liraya yükseliyor.
BEKAR ÇALIŞAN BİR MEMUR NE KADAR ALACAK?
Bekar çalışan bir memurumuz ne kadar almış olacak?
O rakam da şu anda güncelde 46.709 lira üzerinden 55.191 lirayla 55.738 lira
Evli bir memurumuz ise 50.502 liradan 59.673 liraya devamında 1.5 puana kadar çıkarsa 60.264 lira gibi bir rakama ulaşacak.”