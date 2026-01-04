Emekli ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? Emin Yılmaz rakam vererek açıkladı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ DE ETKİLENİYOR



Buradaki veriler memur ve memur emeklisine de enflasyon sirayet ediyor.



İşte orada da 0.50 dedik.



Arlık ayı 0.50 olduğu takdirde burada memur ve memur emeklimizde oradaki %11.77'nin üzerine %5 oranında 2025'in İkinci yılındaki toplu sözleşme keza yine 2026'nın ilk dönem toplu sözleşmesi olan %11'lik kıstas da eklenecek.



Kendi içlerinde bir aktüeryal hesaplamayla memur ve memur emeklisi %18.16 alacak. Eğer 1 puan çıkarsa %18.74, 1.5 puan çıkarsa %19.33.