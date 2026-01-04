İki ülkeden Suriye'de DEAŞ operasyonu: Omuz omuza durma kararlığımızı gösteriyor

İngiltere ve Fransa, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira şehrinde "daha önce DEAŞ terör örgütü tarafından kullanıldığından" şüphelenilen bir yer altı silah deposunu vurdu. İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise saldırıya ilişkin, "Bu eylem, Birleşik Krallık'ın liderliğini ve Orta Doğu'da DAEŞ'in ve onun tehlikeli ve şiddet yanlısı ideolojilerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için müttefiklerimizle omuz omuza durma kararlılığımızı göstermektedir" dedi.