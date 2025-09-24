Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Damlıca Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede, araçlardan birinde bulunan Saadet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Cemal Ç., Elif Ç., Nihat Ç., Mehmet G. ile Abdurrahman G. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.