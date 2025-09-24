Hakkari'de iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 kişi yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İpekyolu Caddesi İnanlı Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan kazaya göre, 73 ABS 985 plakalı hafif ticari araç ile 34 KFE 548 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

5 KİŞİ YARALI

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, kazada yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.