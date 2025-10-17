Menü Kapat
 TGRT Haber

PSG Strasbourg CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

PSG Strasbourg canlı yayın ile ekranlara geliyor! Fransa Ligue 1’de haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olan PSG Strasbourg maçı, Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi PSG, 7 maçta topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, konuk Strasbourg ise 15 puanla 3. sırada bulunuyor. İşte PSG Strasbourg canlı yayın bilgileri…

Haber Merkezi
17.10.2025
17.10.2025
Fransa ’in 8. haftasında , sahasında ’u konuk ediyor. Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, iki formda takımın karşı karşıya geleceği zorlu bir mücadeleye sahne olacak.

PSG STRASBOURG CANLI İZLE

Paris Saint-Germain, Ligue 1’de iç sahadaki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Christophe Galtier yönetimindeki PSG, sezonun ilk yedi maçında 16 puan toplayarak lider konumda yer alıyor. Takım, son beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Zaire-Emery, Vitinha ve Barcola gibi genç oyuncuların enerjisi, takımın hücum hattına büyük bir hareketlilik kazandırmış durumda.

Strasbourg ise sezona beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Şu anda 15 puanla üçüncü sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, son beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Hızlı hücumlarla etkili olan Strasbourg, Diego Moreira ve Rafael Luis’in süratiyle rakip savunmaları zorlayan bir oyun tarzına sahip. Mücadele ile ekranlara gelecek.

PSG Strasbourg maçı ilk 11’leri şöyle:

PSG 11: Chevalier, Hernandez, Beraldo, Zabarnyi, Zaire-Emery, Mbaye, Mayulu, Kang-in Lee, Barcola, Doue, Ramos

Strasbourg 11: Penders, Doukoure, Hegsberg, Doue, Chilwell, El Mourabet, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Panichelli

PSG - STRASBOURG NEREDE İZLENİR?

PSG ile Strasbourg arasındaki mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, 17 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Yayın, Digiturk 79. kanal, Kablo TV 234. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak olan maçın hakemi Clement Turpin olacak. Turpin, Ligue 1’in deneyimli hakemlerinden biri olarak bu kritik karşılaşmada düdük çalacak. Maçın canlı yayını, beIN Sports aboneleri tarafından yüksek çözünürlükte izlenebilecek.

PSG STRASBOURG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

PSG Strasbourg karşılaşması, bazı ülkelerde farklı platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek. ABD’de Prime Video, Brezilya’da Disney+, Fransa’da Ligue 1+ ve Danimarka’da TV3 Sport kanalları bu mücadeleyi canlı yayınlayacak.

PSG Strasbourg maçın veren kanallar:

  • ABD: Prime Video
  • Brezilya: Disney+
  • Fransa: Ligue 1+
  • Danimarka: TV3 Sport
PSG STRASBOURG HANGİ KANALDA, PSG MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

PSG Strasbourg maçı, Türkiye’de sadece beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak Digiturk, Kablo TV ve Türksat uydusu üzerinden erişilebilir durumda.

Ayrıca karşılaşmayı yurt dışında izlemek isteyen futbolseverler için farklı platformlar da mevcut. Prime Video (ABD), Disney+ (Brezilya), Ligue 1+ (Fransa) ve TV3 Sport (Danimarka), maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

