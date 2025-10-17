PSG Strasbourg CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında PSG, sahasında Strasbourg’u konuk ediyor. Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, iki formda takımın karşı karşıya geleceği zorlu bir mücadeleye sahne olacak.

Paris Saint-Germain, Ligue 1’de iç sahadaki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Christophe Galtier yönetimindeki PSG, sezonun ilk yedi maçında 16 puan toplayarak lider konumda yer alıyor. Takım, son beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Zaire-Emery, Vitinha ve Barcola gibi genç oyuncuların enerjisi, takımın hücum hattına büyük bir hareketlilik kazandırmış durumda.

Strasbourg ise sezona beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Şu anda 15 puanla üçüncü sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, son beş maçta üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Hızlı hücumlarla etkili olan Strasbourg, Diego Moreira ve Rafael Luis’in süratiyle rakip savunmaları zorlayan bir oyun tarzına sahip. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

PSG Strasbourg maçı ilk 11’leri şöyle:

PSG 11: Chevalier, Hernandez, Beraldo, Zabarnyi, Zaire-Emery, Mbaye, Mayulu, Kang-in Lee, Barcola, Doue, Ramos

Strasbourg 11: Penders, Doukoure, Hegsberg, Doue, Chilwell, El Mourabet, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Panichelli

PSG ile Strasbourg arasındaki mücadele, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, 17 Ekim 2025 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Yayın, Digiturk 79. kanal, Kablo TV 234. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak olan maçın hakemi Clement Turpin olacak. Turpin, Ligue 1’in deneyimli hakemlerinden biri olarak bu kritik karşılaşmada düdük çalacak. Maçın canlı yayını, beIN Sports aboneleri tarafından yüksek çözünürlükte izlenebilecek.

PSG Strasbourg karşılaşması, bazı ülkelerde farklı platformlardan şifresiz olarak izlenebilecek. ABD’de Prime Video, Brezilya’da Disney+, Fransa’da Ligue 1+ ve Danimarka’da TV3 Sport kanalları bu mücadeleyi canlı yayınlayacak.

ABD: Prime Video

Prime Video Brezilya: Disney+

Disney+ Fransa: Ligue 1+

Ligue 1+ Danimarka: TV3 Sport

PSG Strasbourg maçı, Türkiye’de sadece beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak Digiturk, Kablo TV ve Türksat uydusu üzerinden erişilebilir durumda.

Ayrıca karşılaşmayı yurt dışında izlemek isteyen futbolseverler için farklı platformlar da mevcut. Prime Video (ABD), Disney+ (Brezilya), Ligue 1+ (Fransa) ve TV3 Sport (Danimarka), maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak.