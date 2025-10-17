Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Pakistan’da askeri kampa intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan-Afganistan arasındaki gerginlik devam ederken, ülkenin Afganistan ile sınırındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Olayda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pakistan’da askeri kampa intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 20:03

’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Kuzey Veziristan bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen intihar saldırısında en az 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı ve 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

EN AZ 7 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan güvenlik güçleri, silahlı teröristler tarafından bir askeri kampa intihar saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Pakistan polisinden yapılan açıklamada, bomba yüklü bir intihar aracının kullanıldığı saldırıda 7 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, bir teröristin bomba yüklü aracı kampın duvarına çarptığını, iki teröristin ise kampa sızmaya çalışırken vurulduğunu aktardı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

Pakistan’da askeri kampa intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

HENÜZ SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Pakistan ordusundan saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Pakistan hükümeti, saldırıdan Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e- Pakistan (TTP) grubunu sorumlu tuttu.

Öte yandan, Pakistan ordusu son 2 gün içinde Afganistan’daki Taliban yönetiminin desteklediği 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Pakistan’ın Afgan hükümetinden, topraklarının Pakistan’a yönelik saldırılarda kullanılmasının engellenmesine yönelik taleplerini yinelediği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan’da darbe planlıyordu: Eski Cumhurbaşkanlığı üst düzey yöneticisi Mehdiyev hakkında karar!
ETİKETLER
#pakistan
#terör saldırısı
#taliban
#Kuzey Veziristan
#Pakistan Ordusu
#Tehreek-e-taliban Pakistan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.