Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 8 ismin kullandığı belirlendi

Ünlü isimlere yönelik İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. Kan ve saç örnekleri alınan isimlerden 8'inde uyuşturucu madde tespit edildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 8 ismin kullandığı belirlendi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
20:53
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
21:23

'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 8'inin testi pozitif çıktı.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 8 ismin kullandığı belirlendi

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilen isimler , Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklandı.

KANINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER

Verdikleri kan örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edilen ünlülerin isimleri Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtildi.

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 8 ismin kullandığı belirlendi

KANINDA HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEYEN ÜNLÜLER

Kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlülerin isimleri ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak bildirildi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER
#istanbul
#dilan polat
#uyuşturucu
#soruşturma
#Ünlüler
#Derin Talu
#Magazin
