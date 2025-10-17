Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 8 ismin kullandığı belirlendi

İstanbul'da şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 8'inin testi pozitif çıktı.

Kanında veya saçında uyuşturucu tespit edilen isimler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklandı.

KANINDA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLEN ÜNLÜLER

Verdikleri kan örneklerinde ilaç etken maddesi tespit edilen ünlülerin isimleri Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtildi.

KANINDA HERHANGİ BİR MADDE TESPİT EDİLMEYEN ÜNLÜLER

Kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlülerin isimleri ise Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak bildirildi.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş, gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.