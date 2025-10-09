Menü Kapat
SON DAKİKA!
 Dilek Ulusan

Uyuşturucu operasyonunda ünlülere 5 soru soruldu! İfade sırasında yaşananlar ortaya çıktı

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar ve İrem Derici gibi isimler ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlülere 5 soru soruldu.

09.10.2025
09.10.2025
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 'nda işlemleri tamamlanan ünlü isimler, getirildikleri jandarma otobüsü ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Birçok ünlü sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, soruşturma kapsamında sorulan sorular ortaya çıktı.

ÜNLÜLERE İFADE SIRASINDA SORULAN SORULAR ORTAYA ÇIKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü isimlere ifade sırasında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz? Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı? Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu? Birini bu amaçla aracı yaptınız mı? Bu maksatla para transferi yaptınız mı?” sorularının sorulduğu öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonunda ünlülere 5 soru soruldu! İfade sırasında yaşananlar ortaya çıktı

İREM DERİCİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Serbest kaldıktan sonra bir basın açıklaması yapan , "Sabah o şekilde alınmak beni üzdü. Bir telefonla saç ve kan örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Alnım ana sütüm kadar ak. Bu uyuşturucu denen bela yakınımdan bile geçemez. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Başka hastanede ne olur ne olmaz diye saç ve kan örneği vereceğim. Tertemiz sonuçları gerekirse mahalle mahalle, sokak sokak dolaşıp, paylaşacağım. Jandarma ekibini konserime davet ettim, gelecekler. Müzikle bugünleri unutacağız." dedi.

Uyuşturucu operasyonunda ünlülere 5 soru soruldu! İfade sırasında yaşananlar ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER BELLİ OLDU

Evlerinde gözaltına alınan ve ifadeleri ile kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler şöyle:

  • İrem Derici
  • Kubilay Aka
  • Kaan Yıldırım
  • Hadise Açıkgöz
  • Berrak Tüzünataç
  • Duygu Özaslan Mutaf
  • Demet Evgar Babataş
  • Zeynep Meriç Aral Keskin
  • Özge Özpirinçci
  • Mert Yazıcıoğlu
  • Feyza Altun
  • Derin Talu
  • Deren Talu
  • Ziynet Sali
  • Birce Akalay
  • Metin Akdülger
  • Ceren Moray Orcan
  • Dilan Polat Engin Polat
